परिवार को मिली ट्रिपल खुशी, महिला ने एक साथ दिया तीन बच्चों को जन्म

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 02:48:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 02:48:29 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में मंगलवार सुबह एक गर्भवती महिला ने तीन प्रीमेच्योर नवजात शिशुओं को जन्म दिया है, जिसमें दो बेटी और एक बेटा है। तीनों का वजन करीब डेढ़ किलो है। इसलिए तीनों शिशुओं को जिला अस्पताल के एनएनसीयू वार्ड में रखा गया है।

    जहां एक्सपर्ट उनकी निगरानी कर रहे हैं। इन तीन शिशुओं में से दो को ऑक्सीजन लगाई गई है और एक शिशु सामान्य है। एक साथ तीन बच्चों के जन्म के बाद परिवार के लोग काफी खुश हैं क्योंकि बेटे का जन्म भी हुआ है।


    जानकारी के अनुसार दमोह जिले तेंदूखेड़ा ब्लॉक में आने वाले हर्रई तेजगढ़ निवासी गर्भवती महिला रेवती विश्वकर्मा 27 को मंगलवार सुबह चार बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन उसे तेजगढ़ उपस्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां सुबह 8.30 बजे रेवती ने सामान्य प्रसव से तीनों बच्चों को जन्म दिया। जन्मे नवजात में दो बेटी और एक बेटा है।

    रेवती की पहले से दो बेटियां है, जिसमें चार साल की मासूम और दो साल की मुस्कान है। जिला अस्पताल में मौजूद महिला के चाचा ससुर धन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि उन्हें पहले से पता था कि उनकी बहू के यहां तीन बच्चों का जन्म होना है सोनोग्राफी में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी, इसलिए वह समय से उन्हें अस्पताल लेकर आए और डॉक्टर ने अपनी देखरेख में सुरक्षित तरीके से प्रसव करा दिया।

    जिला अस्पताल के डॉक्टर जलज बजाज ने बताया कि महिला और शिशु सुरक्षित हैं, लेकिन तीनों शिशु प्रीमेच्योर है। करीब 8 महीने में तीनों शिशुओं का जन्म हुआ है। इसलिए उनका वजन करीब डेढ़ - डेढ़ किलो के लगभग। उन्हें अभी निगरानी में रखा गया है। दो बच्चों को ऑक्सीजन दी गई है। यदि वह दो-तीन दिन में ठीक से फीडिंग करते हैं, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है तो फिर वह बहुत जल्द अपने घर जा सकेंगे।

