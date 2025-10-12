MP के दमोह में युवक को दी मीम शेयर करने की सजा, पैर धुलवाए और फिर वही पानी पीने को मजबूर किया

नईदुनिया प्रतिनिध, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत सतरिया गांव में युवक को सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर करना भारी पड़ गया। इस पर गांव के कुछ लोगों ने उसे ऐसी सजा दी कि हर कोई दंग रह गया। उन्होंने युवक से पहले अपने पैर धुलवाएं और फिर वहीं पानी पीने को मजबूर किया गया।

घटना के बाद से परिवार वाले के लोग सहमे हुए हैं। गांव के परसोत्तम कुशवाहा नामक युवक ने गांव के ही अन्नू पांडे का एक मीम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। जिसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके अन्नू पांडे को जूते की माला पहने दिखाया गया था। मीम पोस्ट होने के कुछ ही मिनटों में गांव में मामले ने तूल पकड़ लिया। विवाद बढ़ता देख परसोत्तम ने 15 मिनट के भीतर पोस्ट डिलीट कर दी और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली, लेकिन बात यहीं नहीं थमी।

पैर धोकर पानी पीने को मजबूर किया जब इस बात ने तूल पकड़ लिया तो कुछ लोगों ने उसे पकड़कर सजा दी। उसे अन्नू पांडे के पैर धोकर वही पानी पीने को मजबूर किया गया और पूरे समाज से माफी मांगने को कहा गया। इसके अलावा 5100 रुपए का अर्थदंड भी लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें परसोत्तम को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। गांव के ही कुछ लोग इस दौरान मौके पर मौजूद थे, जिनमें कुशवाहा समाज के लोग भी शामिल हैं। पीड़ित परिवार ने अब तक किसी तरह की शिकायत नहीं की है। उनका कहना है कि वे डर के कारण कार्रवाई नहीं चाहते। गांव वालों ने सुनाई इस प्रकार की सजा उल्लेखनीय है कि इससे पहले सतरिया गांव में शराबबंदी लागू थी, जिसे लेकर ग्राम सभा ने फैसला किया था। बताया जा रहा है कि अन्नू पांडे पर शराब बेचने के आरोप में गांव वालों ने उसे पहले भी सजा दी थी। जिसमें 2100 रुपए का अर्थदंड और गांव भर में माफी मांगना शामिल था। इसी घटना पर मीम बनाने को लेकर कुछ लोगों ने इसे 'समस्त ब्राह्मण समाज का अपमान' बताया। गांव में पंचायत जैसी बैठक बुलाई गई, जिसमें परसोत्तम को बुलाकर सजा सुनाई गई।