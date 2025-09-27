कन्याभोज में शामिल होने गई दस साल की बच्ची से दुष्कर्म, दतिया में चाचा ने पावन रिश्ते को किया शर्मसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने मासूम दस वर्षीय भतीजी के साथ ही दुष्कर्म कर डाला। मासूम के माता-पिता ने भरोसा कर उक्त युवक के साथ अपनी बेटी को भेजा था, लेकिन आरोपित ने बाइक को सुनसान क्षेत्र नहर के पास ले जाकर उक्त घटना को अंजाम दिया। साथ ही मासूम को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारकर नहर में फेंक देने की धमकी भी दी।
मामला दुरसड़ा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार दुरसड़ा के गांव में कन्याभोज में मासूम बालिका शामिल होने जा रही थी। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति की बाइक पर सवार होकर एक बेटी और एक बेटे के साथ गुरुवार को रिश्तेदार के घर कन्या भोज में शामिल होने गए थे। इस दौरान उसने अपनी दस वर्षीय बेटी को मुंह बोले देवर रवि अहिरवार पुत्र रमेश अहिरवार की बाइक पर बिठा दिया। रवि भी उनके साथ ही जा रहा था।
इस बीच महिला अपने पति के साथ रास्ते में भांडेर में एक परिचित के घर पर कुछ देर रुक गए। जबकि रवि अहिरवार आगे निकल गया। तभी रवि अपनी बाइक नहर की पुलिया की ओर ले गया। जहां उसने मासूम को झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। वारदात के बाद आरोपित ने उसे जान से मारकर नहर में फेंक देने की धमकी भी दी।
जब घटना का शिकार हुई बालिका घर लौटी तो उसने सारी बात मां को बताई। जिसके बाद थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया। थाना प्रभारी सविता शर्मा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।