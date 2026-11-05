दतिया में पुलिस ने पकड़ी 5 करोड़ से अधिक की चांदी, डगरई टोल प्लाजा पर कार से जब्त किए 286 किलो जेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। चिरुला थाना पुलिस ने डगरई टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान एक कार से 286 किलो चांदी जब्त की है। थाना प्रभारी हिमांशु भार्गव ने बताया कि मंगलवार-बुधवार की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में बड़ी मात्रा में चांदी भरकर ले जाई जा रही है।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए चिरुला थाना पुलिस ने डगरई टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर संदिग्ध कार को रोक लिया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 286 किलो चांदी रखी मिली। इसके बाद ड्राइवर से चांदी के परिवहन और उसके स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए चिरुला थाना पुलिस ने डगरई टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर संदिग्ध कार को रोक लिया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 286 किलो चांदी रखी मिली। इसके बाद ड्राइवर से चांदी के परिवहन और उसके स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस के मुताबिक जब्त चांदी की कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। चांदी आगरा से नागपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने चांदी के साथ कार भी जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बुधवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया।

ड्राइवर चांदी की खेप आगरा से लेकर जा रहा था नागपुर

पुलिस के अनुसार कार ड्राइवर राजस्थान के धौलपुर निवासी ब्रजकिशोर तोमर ने बताया कि उक्त कार राधाकृष्ण कोरियर की है। ड्राइवर चांदी की खेप आगरा से लेकर नागपुर जा रहा था। परिवहन और स्वामित्व संबंधी वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने 286 किलो चांदी और कार जब्त कर ली तथा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जीएसटी और आयकर विभाग को भी इस कार्रवाई के बारे में सूचना दी है। इतनी बड़ी मात्रा में चांदी के परिवहन को लेकर जांच की जा रही है।