नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। श्री पीतांबरा पीठ मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मजबूती की जांच शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की तीन सदस्यीय राज्यस्तरीय तकनीकी समिति रविवार शाम दतिया पहुंची। समिति ने निर्माणाधीन स्थलों का निरीक्षण कर वहां उपयोग की जा रही सीमेंट, रेत, गिट्टी सहित अन्य निर्माण सामग्री के नमूने लिए। समिति को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी है।

निर्माण कार्य के दौरान मेहराब गिरने की हुई थी घटना पीतांबरा पीठ परिसर में पहले निर्माण कार्य के दौरान मेहराब गिरने की घटना हुई थी। इसके बाद परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा और मजबूती को लेकर सवाल उठे थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत ने निर्माण कार्यों की छह प्रमुख बिंदुओं पर तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए। इसके पालन में पीडब्ल्यूडी ने 20 नवंबर को तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।