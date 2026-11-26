नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। वर्तमान समय में शादी-विवाह में दिखावे और शान-शौकत पर लाखों रुपये खर्च करने का चलन बढ़ रहा है। कोई दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराता है तो कोई महंगी लग्जरी गाड़ियों में बारात लेकर पहुंचता है। लेकिन इन सबके बीच दतिया के युवक ने शादी में कुछ अलग ही अंदाज अपनाया।

उसने न केवल सादगी का परिचय दिया, बल्कि अपनी दुल्हन की विदाई कार या किसी लग्जरी वाहन के बजाय सजी हुई बैलगाड़ी से कराई। दूल्हे का यह अनोखा अंदाज अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दतिया की ठंडी सड़क का है रोचक मामला