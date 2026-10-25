यूपी पुलिस की दबिश के दौरान छत से गिरकर बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों ने पुलिस को घेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। दतिया के भांडेर अंतर्गत ग्राम उड़ीना में रविवार को उप्र पुलिस की दबिश के दौरान एक ग्रामीण बुजुर्ग की भागने की कोशिश में छत से गिरकर जान चली गई। घटना के बाद ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। जिन्होंने उप्र पुलिस को घेरने की कोशिश की तो पुलिस कर्मी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए।

रामजी का बेटा जालौन की लड़की को लेकर हो गया है फरार