दतिया में पराली जलाने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने वाली हार्वेस्टर मशीनें जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। खेतों में धान के अवशेष पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने और फसल कटाई के दौरान निर्धारित नियमों का पालन कराने को लेकर सेवढ़ा एसडीएम अशोक अवस्थी ने कार्रवाई की है। कलेक्टर स्वप्निल वानखडे के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने हार्वेस्टर मशीनों के संचालन की जांच की।

बिना एसएमएस के चल रही थीं चार हार्वेस्टर इसी क्रम में इंदरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम लांच तिराहे पर संयुक्त प्रशासनिक टीम ने बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसएमएस के संचालित हो रही चार हार्वेस्टर मशीनों को जब्त किया। जांच के दौरान चार हार्वेस्टर ऐसे मिले, जिनमें निर्धारित स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी।