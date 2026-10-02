दतिया में नींव की खोदाई में मिले अकबरकालीन चांदी के 4 सिक्के, 'दीन-ए-इलाही' से जुड़ाव के संकेत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया शहर के भरतगढ़ क्षेत्र में एक खंडहर मकान की नींव खोदे जाने के दौरान चांदी के चार सिक्के मिले हैं। प्रारंभिक अध्ययन में इन सिक्कों का संबंध मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल और दीन-ए-इलाही से जोड़ा जा रहा है। सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पुरातत्व विभाग अब उस स्थल का निरीक्षण करेगा, जहां से ये प्राप्त हुए हैं। इससे क्षेत्र में अन्य पुरावशेषों की मौजूदगी का पता लगाने में भी मदद मिल सकती है।

भरतगढ़ निवासी प्रीतम रजक के इस खंडहर मकान में नींव के लिए खोदे गए गड्ढे में ये चारों सिक्के 20 सितंबर को मिले। उन्होंने दतिया विधायक घनश्याम सिंह के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वे प्रशासन को सौंप दिए। पुरातत्व आयुक्त मदन कुमार नागरगोजे के अनुसार, जल्द ही टीम भेजकर सिक्के मिलने वाले स्थल का निरीक्षण कराएगा। वहीं, अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने विद्यार्थियों और शोधार्थियों से ऐसी ऐतिहासिक खोजों का गहराई से अध्ययन करने के लिए आगे आने का आह्वान किया है।