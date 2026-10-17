दतिया में त्रयोदशी का खाना खाने के बाद 600 से ज्यादा लोग बीमार, गुलाब जामुन से किसी को पेट दर्द तो किसी को हुई उल्टियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, भांडेर/दतिया। भांडेर के ग्राम उड़ीना में त्रयोदशी का खाना खाने से कई लोगों के बीमार हो गए। सरपंच की सूचना पर बीएमओ भांडेर जयंत यादव ने दो चिकित्सीय दल मौके पर भेजा। जिन्होंने गांव में ही दो अलग अलग जगहों उड़ीना हाईस्कूल भवन और उड़ीना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाकर करीब 600 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।

एकाएक बीमार पड़ने के कारण की तलाश जारी

फिलहाल इस मामले में लोगों के इतनी अधिक संख्या में एकाएक बीमार पड़ने की वजह को तलाशा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने त्रयोदशी में लोगों को परोसे गए खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए हैं।

कुछ लोगों में देर रात चक्कर आना हो गया था शुरू