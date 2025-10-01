पत्नी की मौत का गम सह नहीं पाया पति, तेरहवीं से पहले ही लगा ली फांसी, छोड़ गया कई सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। दो दिन पहले कोंच उत्तर प्रदेश में पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद रिश्तेदारी में पंडोखर आए युवक ने फांसी लगा ली। मामला संदिग्ध होने के कारण पुलिस जांच कर रही है। वहीं मृतक के रिश्तेदारों का कहना था कि युवक पत्नी की मौत के बाद काफी दुखी था, जो उसका वियोग नहीं सह सका और फांसी पर झूल गया। वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आई है कि कोंच में दो दिन पहले पत्नी ने भी ससुराल में ही फांसी लगाकर जान दी थी। जिसके बाद महिला के मायके पक्ष ने उसके पति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे।

इस सबसे परेशान होकर मृतक अपनी रिश्तेदारी में पंडोखर आ गया था। जानकारी के अनुसार कोंच निवासी 25 वर्षीय मोहित राजपूत मंगलवार सुबह अपने रिश्ते में जीजा लगने वाले पंडोखर निवासी रामेश्वर राजपूत के घर आया था। उसने परिवार के साथ भोजन किया और बिजली न होने के कारण उनकी दुकान पर आराम करने चला गया। कुछ देर बाद जब दुकान का शटर बंद पाया गया और अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो स्वजन चिंतित हो गए। शटर हटाकर अंदर झांका गया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां मोहित फंदे से लटका मिला। स्वजन ने पुलिस को इस बात की सूचना दी।