'राजा श्रीराम' के ओरछा में मुंबई-दिल्ली से आए डीजे-आर्केस्ट्रा, 90 फीसदी होटल बुक।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ओरछा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। यहां पर पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया। वहीं नए साल के जश्न को लेकर व्यवसायिसों में भी उत्साह बना हुआ है।

यहां पर होटल संचालकों ने नए साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए खास तैयारियां की हैं। वहीं, लोगों ने भी पहले से यहां पर अपने लिए होटल बुक करा रखे हैं। एक हफ्ते पहले ही यहां के सभी होटल बुक हालात यह है कि एक हफ्ते पहले ही यहां के सभी होटलों के कमरे पूरी तरह से बुक हो गए हैं। दरअसल, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध विश्व प्रसिद्ध ओरछा नगरी में इन दिनों काफी दर्शनार्थी और पर्यटक पहुंच रहे हैं।