'राजा श्रीराम' के ओरछा में मुंबई-दिल्ली से आए डीजे-आर्केस्ट्रा, 90 फीसदी होटल बुक
Orchha News: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। यहां पर पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया। वहीं होटल संचाल ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 11:19:56 AM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 11:19:56 AM (IST)
HighLights
- एक हफ्ते पहले ही यहां के सभी होटल बुक
- बेतवा नदी सात धाराओं में विभाजित होती है यहां
- ओरछा के बाहर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था
नईदुनिया प्रतिनिधि, ओरछा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। यहां पर पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया। वहीं नए साल के जश्न को लेकर व्यवसायिसों में भी उत्साह बना हुआ है।
यहां पर होटल संचालकों ने नए साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए खास तैयारियां की हैं। वहीं, लोगों ने भी पहले से यहां पर अपने लिए होटल बुक करा रखे हैं।
हालात यह है कि एक हफ्ते पहले ही यहां के सभी होटलों के कमरे पूरी तरह से बुक हो गए हैं। दरअसल, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध विश्व प्रसिद्ध ओरछा नगरी में इन दिनों काफी दर्शनार्थी और पर्यटक पहुंच रहे हैं।
इसी वजह से यहां के लगभग सभी होटल और होम स्टे बुक हैं। ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बड़े होटल बुक होने के बाद यहां पर लोगों को होम स्टे और गेस्ट हाऊस में रुकना पड़ रहा है।
ओरछा में करीब 110 होटल हैं, जो वर्तमान में बुक हैं
ओरछा में करीब 110 होटल हैं, जो वर्तमान में बुक हैं। वरिष्ठ गाइड हेमंत गोस्वामी ने बताया कि एक सप्ताह पहले से ही सभी होटल बुक हो गए हैं और बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि देसी और विदेशी पर्यटकों का पहुंचना ओरछा में शुरू हो गया है।
दिल्ली और मुंबई से आर्केस्ट्रा व डीजे
होटल संचालकों ने नए साल को यादगार बनाने के लिए दिल्ली और मुंबई से आर्केस्ट्रा और डीजे बुलवाए हैं। ओरछा में भगवान श्रीराम राजा के रूप में विराजमान हैं, तो लक्ष्मीनारायण मंदिर, जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, हरदौल बैठका, ऐतिहासिक छतरियां, कल-कल करती हुई बेतवा नदी सहित यहां का वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षिक करता है।
बेतवा नदी सात धाराओं में विभाजित होती है यहां
यहां बेतवा नदी सात धाराओं में विभाजित होती है, जिसे सतधारा भी कहा जाता है, लेकिन खासतौर पर श्रीराम राजा सरकार मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। जहां पर नए साल की शुरुआत श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के उपरांत करेंगे।
ओरछा के बाहर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था
मंदिर में भीड़ को लेकर प्रबंधन ने तैयारियां पूरीं कर ली हैं। अतिरिक्त पुलिसबल को मुस्तैद किया गया है। साथ ही बेतवा नदी के कंचना घाट पर होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। वाहनों के रूट डायवर्ट करने के साथ ही ओरछा के बाहर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है।