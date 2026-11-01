दतिया में स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, 14 घंटे बाद प्रसूता को किया रेफर, नवजात की हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। प्रसव के दौरान नवजात की मौत को लेकर स्वजन ने हंगामा करते हुए इस मामले में संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें दोषियों पर कार्रवाई के साथ नवजात का पीएम कराने की भी मांग की गई। नाराज स्वजन का आरोप है कि अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने लापरवाही बरती। साथ समय रहते प्रसव पीड़िता को जिला अस्पताल रेफर नहीं किया। जिसके कारण नवजात की जान नहीं बच सकी। ये मामला इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है। इस मामले में जांच कराने की बात बीएमओ ने कही है।

इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले भी आएं हैं लापरवाही के मामले बता दें कि पहले भी इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के दौरान लापरवाही बरते जाने के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ माह पहले इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कलेक्टर ने कार्रवाई भी की थी। लेकिन इसके बाद भी यहां व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी के चलते अस्पताल स्टाफ मनमानी बरतता है।

सुबह 9 बजे पहुंचा था नरेंद्र अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर इस मामले में इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरी निवासी नरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि शुक्रवार सुबह नौ बजे वह अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव के लिए इंदरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा था। नरेंद्र के मुताबिक दोपहर में पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर सुनील कुशवाहा को जानकारी दी और जांच कराने का आग्रह किया, लेकिन डाक्टर ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद नर्सिंग स्टाफ ने महिला को इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसका दर्द लगातार बढ़ता रहा। जब महिला की हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल स्टाफ ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। स्वजन का आरोप है कि सुबह से रात तक महिला का उचित उपचार न होने के कारण नवजात की जान चली गई।