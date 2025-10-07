मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शराब पार्टी में युवक को मारी गोली, दिल्ली में इलाज के दौरान मौत; परिजनों ने कलेक्टर बंगले के सामने लगाया जाम

    Datia News: रविवार रात हुए गोलीकांड में घायल युवक चंद्रशेखर रायकवार की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। मंगलवार सुबह शव के दतिया पहुंचते ही स्वजन ने कलेक्टर बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 02:18:21 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 02:19:30 PM (IST)
    शराब पार्टी में युवक को मारी गोली, दिल्ली में इलाज के दौरान मौत; परिजनों ने कलेक्टर बंगले के सामने लगाया जाम
    दतिया में गोलीकांड के बाद युवक की मौत।

    HighLights

    1. दतिया में गोलीकांड के बाद युवक की मौत।
    2. परिवार की हत्या मामला दर्ज करने की मांग।
    3. गोलीकांड का आरोपित पड़ोस में रहता है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। रविवार रात हुए गोलीकांड में घायल युवक चंद्रशेखर रायकवार की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। मंगलवार सुबह शव के दतिया पहुंचते ही स्वजन ने कलेक्टर बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। स्वजन आरोपित की गिरफ्तारी और अन्य दो सहयोगियों पर भी हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे।

    जानकारी के अनुसार गोलीकांड का आरोपित गिट्टे कोरी, मृतक चंद्रशेखर रायकवार के पुरानी जेल के पीछे मातन के पहरे स्थित निवास के पड़ोस में रहता है।

    रविवार रात चंद्रशेखर अपने घर पर खाना बनवाकर गिट्टे के लिए ले गया था। वहीं उनके बीच शराब पार्टी शुरू हुई। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गिट्टे ने चंद्रशेखर पर गोली चला दी।

    गोली चंद्रशेखर की जांघ को छूते हुए पेट में जा लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया।दिल्ली में इलाज के दौरान चंद्रशेखर की मौत हो गई।

    मौत की खबर लगते ही स्वजन में आक्रोश फैल गया। मंगलवार सुबह वे शव लेकर दतिया पहुंचे और सीधे कलेक्टर बंगले के सामने जाम लगा दिया। स्वजन का आरोप है कि घटना में गिट्टे के साथ दो अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक पर मामला दर्ज किया है।

    घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां स्वजन को समझाइश देकर जाम खत्म कराया। पुलिस ने आरोपित की तलाश में जुटी है। पुलिस की निगरानी में मृतक अंतिम संस्कार किया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.