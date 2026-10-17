दतिया में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की सुगबुगाहट: बसई में 32,850 करोड़ की लागत से प्लांट खोलने का प्रस्ताव, ललितपुर के यूरेनियम से मिलेगी मदद

कुलदीप सक्सेना, नईदुनिया, दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित बसई क्षेत्र में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट खोले जाने की संभावना है। हालाकि इसके अलावा बिहार के बांका और ओडिशा में नबरंगपुर का भी प्रस्ताव हैं। बसई उत्तर प्रदेश से सटा है, साथ ही यहां से बेतवा नदी भी गुजरती है। ऐसे में क्षेत्र को प्रोजेक्ट के लिए संभावित स्थानों में रखा गया है।

एनटीपीसी की टीम यहां निरीक्षण कर संभावनाएं तलाश चुकी है। हालांकि परियोजना स्थापित करने को लेकर अंतिम निर्णय, अधिकृत मंजूरी और भूमि चयन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। विभिन्न सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा रोजगार दरअसल परमाणु बिजली परियोजना जैसे बड़े औद्योगिक उपक्रम के लिए स्थान का चयन कई तकनीकी, पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

इसमें पर्याप्त भूमि, पानी की उपलब्धता, भूगर्भीय स्थिति, बिजली के प्रसारण की व्यवस्था और आसपास की आबादी जैसे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। यदि बसई में संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इसका प्रभाव केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। निर्माण के दौरान श्रमिकों, तकनीकी कर्मचारियों और विभिन्न सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।