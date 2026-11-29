नईदुनिया न्यूज, सेवढ़ा (दतिया)। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रतनगढ़ माता मंदिर में सिंगापुर से पहुंचे युवा व्यवसायी ने माता रानी के चरणों में 101 किलोग्राम वजनी विशाल घंटा अर्पित किया।

6 महीने पहले मंदिर में मनोकामना रखी थी रूपेश ने