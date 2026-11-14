दतिया के रतनगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो महिलाओं की मौत, कई ग्रामीण घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। दतिया के रतनगढ़ में शनिवार को ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। कई ग्रामीणों के घायल होने की सूचना है।

पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया रहा है।