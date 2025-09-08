दतिया में बार डांसर के साथ झूमने वाले पुलिस एएसआई और कांस्टेबल सस्पेंड, वीडियो हुआ था वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। होटल में बार बालाओं के साथ एएसआई व आरक्षक के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन थाने के एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध को निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो दतिया शहर के एक निजी होटल का बताया जाता है। वीडियो में दो बार बालाओं के साथ एएसआई संजीव गौड़ व आरक्षक राहुल सहित कुछ अन्य लोग फिल्मी गीत पर अश्लील नृत्य करते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी नशे की हालत में होने की भी बात कही जा रही है।