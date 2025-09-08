मेरी खबरें
    दतिया में बार डांसर के साथ झूमने वाले पुलिस एएसआई और कांस्टेबल सस्पेंड, वीडियो हुआ था वायरल

    दतिया में एक होटल में बार डांसर के साथ दो पुलिसकर्मियों के डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध को निलंबित कर दिया है। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी नशे की हालत में नजर आ रहे हैं और अश्लील नृत्य कर रहे हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 10:04:51 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 10:52:23 AM (IST)
    1. पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जांच जारी है।
    2. एएसआई का 50 हजार की रिश्वत मांगने का वीडियो भी दो साल पहले वायरल हुआ था।
    3. वायरल हुआ वीडियो दतिया शहर की एक होटल का बताया जा रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। होटल में बार बालाओं के साथ एएसआई व आरक्षक के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन थाने के एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध को निलंबित कर दिया है।

    जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो दतिया शहर के एक निजी होटल का बताया जाता है। वीडियो में दो बार बालाओं के साथ एएसआई संजीव गौड़ व आरक्षक राहुल सहित कुछ अन्य लोग फिल्मी गीत पर अश्लील नृत्य करते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी नशे की हालत में होने की भी बात कही जा रही है।

    पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले इस वीडियो को लेकर शहर में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। बताया जाता है कि उक्त एएसआई का 50 हजार की रिश्वत मांगने संबंधी वीडियो भी दो साल पहले वायरल हुआ था, जिसे लेकर उनकी जांच चल रही थी।

