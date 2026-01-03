दतिया के सरकारी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस, पंचायत के जिम्मेदारों ने बना दिया 'Dance Bar'

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया: नए साल के जश्न के नाम पर सरकारी मिडिल स्कूल को ही पंचायत के जिम्मेदारों ने डांस बार बना दिया। पूरी रात स्कूल में बार बालाएं फूहड़ फिल्मी गानों पर डांस करती रही। इतना ही नहीं वहां मौजूद आयोजक भी इनके साथ डांस करते नजर आए। मामला तब चर्चा में आया जब इसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। अब शिक्षा विभाग इस मामले में संबंधित प्रधानाध्यापक से जबाब तलब कर रहा है।

ग्राम परासरी स्थित शासकीय मिडिल स्कूल परिसर में नए साल के जश्न को लेकर यह आयोजन किया गया था। बताया जाता है कि 31 दिसंबर की रात को भी स्कूल में जबाबी लोकगीतों का आयोजन राजेंद्र सिंह व रानी कुशवाह के बीच हुआ था। इसके अगले दिन स्कूल परिसर में बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया।