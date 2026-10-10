देवास में चार स्थानों पर दबिश देकर 100 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त, 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : एमडी ड्रग्स की तस्करी के चार मामलों में देवास पुलिस ने नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 100 ग्राम एमडी ड्रग्स, एक अवैध देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है। कार्रवाई कोतवाली और औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की।

शुक्रवार को एएसपी शहर गजेंद्र वर्धमान ने पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा किया। एएसपी ने बताया कि चारों मामलों में कार्रवाई 4 और 6 अक्टूबर को की गई। कोतवाली पुलिस ने 4 अक्टूबर को अंबेडकर नगर रेलवे क्रासिंग के पास आरोपित इमरान पठान निवासी लक्ष्मी नगर और रेहान उर्फ मंसूरी निवासी आनंद नगर को पकड़ा। दोनों के कब्जे से कुल 34.78 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। पूछताछ में उन्होंने ड्रग्स अयोध्या बस्ती आगर के युसुफ खान से मिलने की जानकारी दी।