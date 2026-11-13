एक स्कूल ऐसा भी... देवास में RTE के विद्यार्थियों से वसूले एक-एक हजार रुपए, 4 हजार में ड्रेस-बैग का पैकेज

सत्येंद्रसिंह राठौर, नईदुनिया, देवास। गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने का सपना पूरा करने वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) कई स्कूलों में दोहरी कमाई का साधन बनता जा रहा है। इस अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश पाने वाले किसी भी बच्चे से किराए के वाहन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन कई जगह गतिविधियों व परीक्षा शुल्क के रूप में मनमानी वसूली की जा रही है।

देवास के ऐसे ही एक स्कूल में एक-एक हजार रुपए लेने का खुलासा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक संचालक की टीम से करवाई गई जांच में हुआ है। जांच में रुपए लेने की पुष्टि होने के साथ ही कई और मनमानियां भी सामने आई हैं। अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।