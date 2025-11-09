मेरी खबरें
    देवास में हैवानियत की हद, 11 साल की बालिका के मुंह पर कपड़ा बांधकर नशेड़ी ने किया दुष्कर्म

    MP Crime: मध्य प्रदेश के देवास में खेत से अपने घर लौट रही 11 साल की बालिका को बहाने से बुलाकर एक नशेड़ी ने मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। गंभीर हालत में करीब एक किमी पैदल चलने के बाद बालिका अपने घर पहुंची और परिजनों को बताया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 09:39:47 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 09:46:34 PM (IST)
    1. बालिका के मुंह पर कपड़ा बांधकर नशेड़ी ने किया दुष्कर्म
    2. घायल अवस्था में एक किमी पैदल चलकर बालिका पहुंची घर
    3. आरोपित की तलाश में लगी पुलिस की टीमें

    नईदुनिया न्यूज, पुंजापुरा। खेत से अपने घर लौट रही 11 साल की बालिका को बहाने से बुलाकर एक नशेड़ी ने मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। घटना उदयनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत ग्राम चंदुपूरा की रविवार शाम की है। गंभीर हालत में करीब एक किमी पैदल चलने के बाद बालिका अपने घर पहुंची और स्वजनों को बताया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। बालिका ने बताया आरोपित ने गोबर की टोकरी उठवाने के बहाने से बुलाया था।

    मामले में पुलिस ने आरोपित सतीश निवासी चंदुपूरा के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की है। बालिका को गंभीर हालत में उपचार के लिए देवास रवाना किया गया। उदयनगर थाना प्रभारी दर्शना मुजाल्दा ने बताया आरोपित की तलाश में पुलिस टीम को रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपित दो बच्चों का पिता है और नशे का आदी है। पूर्व में भी वो एक कल्याणी महिला के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। आरोपित की तलाश में ग्रामीणजन भी सहयोग कर रहे हैं।


    स्वजन घर पर ताला लगाकर कहीं चले गए

    घटना की जानकारी मिलने के बाद आरोपित के स्वजन अपने मकान में ताला लगाकर कहीं बाहर चले गए हैं। एसडीओपी बागली सृष्टि भार्गव ने बताया आसपास के थानों की टीमों को भी आरोपित की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया गया है। संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

    अमोना में युवती, बीरूपुरा में किशोरी से दुष्कर्म

    देवास के टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के ग्राम अमोना में युवती के साथ एक आरोपित ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया घटना कुछ दिन पुरानी है जिसमें शनिवार रात को शिकायत की गई है। आरोपित अजय के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं अंचल के उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बीरूपुरा में एक आरोपित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना कुछ दिन पुरानी है जिसमें पुलिस ने शनिवार को आरोपित श्याम के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू की है।

