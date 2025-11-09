देवास में हैवानियत की हद, 11 साल की बालिका के मुंह पर कपड़ा बांधकर नशेड़ी ने किया दुष्कर्म

नईदुनिया न्यूज, पुंजापुरा। खेत से अपने घर लौट रही 11 साल की बालिका को बहाने से बुलाकर एक नशेड़ी ने मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। घटना उदयनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत ग्राम चंदुपूरा की रविवार शाम की है। गंभीर हालत में करीब एक किमी पैदल चलने के बाद बालिका अपने घर पहुंची और स्वजनों को बताया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। बालिका ने बताया आरोपित ने गोबर की टोकरी उठवाने के बहाने से बुलाया था।

मामले में पुलिस ने आरोपित सतीश निवासी चंदुपूरा के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की है। बालिका को गंभीर हालत में उपचार के लिए देवास रवाना किया गया। उदयनगर थाना प्रभारी दर्शना मुजाल्दा ने बताया आरोपित की तलाश में पुलिस टीम को रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपित दो बच्चों का पिता है और नशे का आदी है। पूर्व में भी वो एक कल्याणी महिला के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। आरोपित की तलाश में ग्रामीणजन भी सहयोग कर रहे हैं।