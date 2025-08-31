नईदुनिया न्यूज, सोनकच्छ (देवास)। सोनकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम कराड़िया परी में शनिवार रात एक बच्चे का शव हार्वेस्टर मशीन के नीचे मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के दौरान बच्चे के चेहरे, हाथ, गले पर धारदार हथियार से वार के 17 निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित देवास से एएसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है।

उधर रविवार सुबह सिविल अस्पताल सोनकच्छ में समय पर पीएम नहीं होने के कारण लोग आक्रोशित हो गए और जमकर नारेबाजी की। पीएम रूम के बाहर ही लोगों ने धरना दिया और बीएमओ को हटाने की मांग की। चेहरे पर भी वार के निशान जानकारी के अनुसार कराड़िया परी निवासी 13 वर्षीय वेदांश पुत्र अरविंद सिंह झाला शनिवार शाम को अपने घर में गणेशजी का पूजन करने के बाद गांव के सार्वजनिक गणेश पंडाल में जाने के लिए निकला था। जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान उसका शव गांव में ही एक जगह हार्वेस्टर मशीन के नीचे पड़ा मिला। उसके चेहरे पर भी धारदार हथियार से वार के निशान थे।