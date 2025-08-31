मेरी खबरें
    देवास के कराड़‍िया गांव में सातवीं के छात्र की हत्या, शरीर पर मिले धारदार हथियार से वार के 17 निशान

    मध्य प्रदेश में देवास के सोनकच्छ में एक 13 वर्षीय छात्र का शव हार्वेस्टर मशीन के नीचे मिला। पीएम के दौरान उसके चेहरे, हाथ और गले पर धारदार हथियार से वार के 17 निशान हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 11:15:58 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 01:01:41 PM (IST)
    देवास के कराड़‍िया गांव में सातवीं के छात्र की हत्या, शरीर पर मिले धारदार हथियार से वार के 17 निशान
    वेदांश झाला का शव हार्वेस्टर मशीन के नीचे मिला था।

    HighLights

    1. शव का पोस्टमार्टम समय पर नहीं होने से लोग आक्रोशित हो गए और नारेबाजी की।
    2. कराड़िया परी गांव में वेदांश के परिवार वाले सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।
    3. 13 साल का वेदांश झाला सातवीं में पढ़ता था और परिवार का इकलौता बेटा था।

    नईदुनिया न्यूज, सोनकच्छ (देवास)। सोनकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम कराड़िया परी में शनिवार रात एक बच्चे का शव हार्वेस्टर मशीन के नीचे मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के दौरान बच्चे के चेहरे, हाथ, गले पर धारदार हथियार से वार के 17 निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित देवास से एएसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है।

    उधर रविवार सुबह सिविल अस्पताल सोनकच्छ में समय पर पीएम नहीं होने के कारण लोग आक्रोशित हो गए और जमकर नारेबाजी की। पीएम रूम के बाहर ही लोगों ने धरना दिया और बीएमओ को हटाने की मांग की।

    चेहरे पर भी वार के निशान

    जानकारी के अनुसार कराड़िया परी निवासी 13 वर्षीय वेदांश पुत्र अरविंद सिंह झाला शनिवार शाम को अपने घर में गणेशजी का पूजन करने के बाद गांव के सार्वजनिक गणेश पंडाल में जाने के लिए निकला था। जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान उसका शव गांव में ही एक जगह हार्वेस्टर मशीन के नीचे पड़ा मिला। उसके चेहरे पर भी धारदार हथियार से वार के निशान थे।

    स्वजन सदमे में हैं

    शव मिलने की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे, थाना प्रभारी आशीष राजपूत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। बाद में एएसपी देवास सिटी जयवीर सिंह भदौरिया भी मौके पर पहुंचे। पुलिस विभिन्न बिंदुओं को लेकर जांच कर रही है। बालक वेदांश कक्षा सातवीं में पढ़ता था और परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक बड़ी बहन है घटना के बाद स्वजन सदमे में हैं।

