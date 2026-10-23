देवास में माता टेकरी की 21 दानपेटियां खुलीं, देर रात तक चलेगी गिनती, नवरात्र में करीब 17 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : शारदीय नवरात्र में माता टेकरी पर मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए करीब 17 लाख श्रद्धालु पहुंचे। नवरात्र समाप्त होने के बाद अब दानपेटियों में चढ़ावे की गणना शुरू हो गई है। शुक्रवार को कुल 21 दानपेटियां खोली गईं। इनसे निकली राशि की गिनती देर रात तक चलने की संभावना है।

दानपेटियों से निकली राशि की गणना के लिए करीब 70 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें पटवारी, कोटवार और देवस्थान समिति के कर्मचारी शामिल हैं। गणना की निगरानी और व्यवस्था के लिए पांच तहसीलदारों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दानपेटियों से नकदी के साथ श्रद्धालुओं की मनोकामना से जुड़ी कई चिट्ठियां भी निकली हैं।