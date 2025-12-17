मेरी खबरें
    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 08:46:04 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 08:48:18 PM (IST)
    देवास के कन्नौद में पकड़ाई 55 ग्राम एमडी ड्रग्स, झालावाड़ से हरदा ले जाई जा रही थी
    मामले की जानकारी देते पुलिस अधिकारी।

    HighLights

    1. आरोपियों के कब्जे से 55 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है
    2. ड्रग हरदा जिले में सप्लाय करने के लिए ले जाई जा रही थी
    3. आरोपितों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। राजस्थान से मध्यप्रदेश में मादक पदार्थ सप्लाय करने वाले दो लोगों को देवास जिले में पकड़ा गया है। दो थानों की पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद घेराबंदी की और कुसमानिया घाट क्षेत्र में एक बाइक से जा रहे आरोपितों को पकड़ा। इनके कब्जे से 55 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। ये ड्रग हरदा जिले में सप्लाय करने के लिए ले जाई जा रही थी।

    एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपितों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 14 दिसंबर को देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर तस्करों के आने की सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी कन्नौद तहजीब काजी एवं उनि राहुल रावत द्वारा तीन विशेष पुलिस टीमें गठित कर योजनाबद्ध तरीके से नाकाबंदी की गई।


    मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर की गई नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में आते हुए देखा गया। इनका कुछ दूरी तक पीछा कर रोका गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान इनके पास से 55 ग्राम एमडी ड्रग मिली। ड्रग की बाजार में कीमत करीब 11 लाख रुपये बताई जा रही है।

    पुलिस ने आरोपित नारायणसिंह निवासी आंगरी सुवासरा व एक नाबालिग को पकड़ा गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की सीमा से लगे जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेडलर के माध्यम से एमडी ड्रग सप्लाय करने की जानकारी दी है।

    बताया जा रहा है कि आरोपित ड्रग झालावाड़ से लेकर निकला था और हरदा की ओर जा रहा था। मामले में हरदा के ड्रग पेडलरों और राजस्थान से ड्रग मुहैया करवाने वालों की भी पड़ताल की जाएगी। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है।

