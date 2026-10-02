देवास में चलती स्कॉर्पियो में अचानक लगी आग, नाकाबंदी पर पुलिस ने आग बुझाई और सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : जिले में 1-2 अक्टूबर की मध्यरात्रि पुलिस द्वारा की गई रात्रि गश्त और वाहन चेकिंग के दौरान भोपाल बायपास नाकाबंदी पॉइंट पर चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। वाहन के आगे की लाइट के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगी।

नाकाबंदी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल वाहन रुकवाकर उसमें सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उपलब्ध संसाधनों से आग पर काबू पाया। समय रहते हुई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो उज्जैन से बैरसिया की ओर जा रही थी। नाकाबंदी पॉइंट पर चेकिंग के दौरान ही उसमें आग लगी। पुलिसकर्मियों ने पहले सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और इसके बाद आग बुझाई। इस दौरान जिलेभर में रात्रि गश्त और वाहन चेकिंग भी की गई। शहरी क्षेत्र में 186 और ग्रामीण क्षेत्र में 145 सहित कुल 331 वाहनों की जांच हुई। साथ ही 17 निगरानीशुदा गुण्डों और तीन हिस्ट्रीशीटरों की भी चेकिंग की गई।