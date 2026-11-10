देवास में बालिका की मौत का पता चलते ही प्रसूता की हालत बिगड़ी, न डॉक्टर मिला न एंबुलेंस, रास्ते में टूटी सांसें

नईदुनिया न्यूज, उदयनगर (देवास) : आदिवासी बहुल अंचल के गांव कंड्या निवासी एक गर्भवती को प्रसव के लिए उदयनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां उसने एक बालिका को जन्म दिया जिसकी कुछ ही देर में मौत हो गई। कुछ देर बाद प्रसूता ने बच्चे के बारे में पूछा, मौत का पता चलते ही प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई, गंभीर हालत में उसे उदयनगर से लेकर बागली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वजन रवाना हुए लेकिन रास्ते में ही सांसें टूट गई। उदयनगर में डॉक्टर नहीं होने के कारण हालत बिगड़ने पर प्रसूता को त्वरित उपचार नहीं मिल पाया।

बालिका की मौत का पता चलते ही प्रसूता की हालत बिगड़ गई जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को गर्भवती आरती पति सूरज मानकर को उदयनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां उसने एक बालिका को जन्म दिया जिसकी मौत हो गई। प्रसव के बाद जब महिला की हालत सामान्य हुई तो उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा, किसी ने उसे बता दिया कि मौत हो गई थी। इसके बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई और रक्तस्राव अधिक होने लगा।