मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बैठे-बैठे आए चक्कर और टूट गई मासूम की सांसें, कार्डियक अरेस्ट से दूसरी कक्षा के छात्र की जान जाने की आशंका

    MP News: मध्य प्रदेश के देवास में ज्ञानसागर इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दूसरी के मासूम छात्र की सांसें शुक्रवार को उस समय टूट गईं जब बैठे-बैठे उसे अचानक चक्कर आए। स्कूल स्टाफ छात्र को लेकर तुरंत निजी अस्पताल पहुंचा, यहां ईसीजी करने के बाद जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 09:41:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 10:10:52 PM (IST)
    बैठे-बैठे आए चक्कर और टूट गई मासूम की सांसें, कार्डियक अरेस्ट से दूसरी कक्षा के छात्र की जान जाने की आशंका
    कार्डियक अरेस्ट से दूसरी कक्षा के छात्र की जान जाने की आशंका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के कालानी बाग क्षेत्र में संचालित ज्ञानसागर इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दूसरी के मासूम छात्र की सांसें शुक्रवार को उस समय टूट गईं जब बैठे-बैठे उसे अचानक चक्कर आए। स्कूल स्टाफ छात्र को लेकर तुरंत निजी अस्पताल पहुंचा, यहां ईसीजी करने के बाद जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया और कार्डियक अरेस्ट से जान जाने के बारे में बताया।

    स्वजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया है। बीआरसी देवास किशोर वर्मा ने बताया घटना शुक्रवार दोपहर की है। रामनगर निवासी आठ वर्षीय लक्ष्य पुत्र अंकुर जैन अन्य बच्चों के साथ गेम्स पीरियड में खेलने के बाद बैठा था। योगा व ध्यान की तैयारी की जा रही थी, इसी दौरान उसे चक्कर आए और वो नीचे गिरने लगा, पास ही मौजूद शिक्षिका ने उसे संभाला। इसके बाद स्वजनों को सूचना दी गई और बच्चे को लेकर निजी अस्पताल के लिए रवाना हो गए।


    बालक की मौत से स्टाफ स्तब्ध रह गया

    बताया जा रहा है कि बालक हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित था और उसका उपचार भी चल रहा था। बालक की मौत से स्टाफ स्तब्ध रह गया। शोक स्वरूप शनिवार को स्कूल का अवकाश रखा गया है। बालक की दादी शहर से बाहर गई हुई हैं, उनके आने के बाद शनिवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

    क्या बोले शिशु रोग विशेषज्ञ

    सेवानिवृत्त सीएमएचओ व शिशु रोग विशेषज्ञ डा. प्रकाश गर्ग के अनुसार सामान्यत: इतनी कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका नहीं रहती है।। यदि बच्चे को हृदय की किसी प्रकार की बीमारी हो, हृदय में जन्मजात छेद रहा हो या वाल्व संबंधी समस्या रही हो, हृदय की नसें कमजोर रहीं हों तो उससे ऐसा होना संभव है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.