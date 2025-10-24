बैठे-बैठे आए चक्कर और टूट गई मासूम की सांसें, कार्डियक अरेस्ट से दूसरी कक्षा के छात्र की जान जाने की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के कालानी बाग क्षेत्र में संचालित ज्ञानसागर इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दूसरी के मासूम छात्र की सांसें शुक्रवार को उस समय टूट गईं जब बैठे-बैठे उसे अचानक चक्कर आए। स्कूल स्टाफ छात्र को लेकर तुरंत निजी अस्पताल पहुंचा, यहां ईसीजी करने के बाद जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया और कार्डियक अरेस्ट से जान जाने के बारे में बताया।

स्वजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया है। बीआरसी देवास किशोर वर्मा ने बताया घटना शुक्रवार दोपहर की है। रामनगर निवासी आठ वर्षीय लक्ष्य पुत्र अंकुर जैन अन्य बच्चों के साथ गेम्स पीरियड में खेलने के बाद बैठा था। योगा व ध्यान की तैयारी की जा रही थी, इसी दौरान उसे चक्कर आए और वो नीचे गिरने लगा, पास ही मौजूद शिक्षिका ने उसे संभाला। इसके बाद स्वजनों को सूचना दी गई और बच्चे को लेकर निजी अस्पताल के लिए रवाना हो गए।