देवास शहर के मस्तक पर सजेगा सम्मान का सितारा... स्वच्छता को लेकर दिल्ली में मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ शहरों की केटेगरी में 50 हजार से तीन लाख की आबादी वाले शहरों में पिछले साल देवास देश में नंबर वन आया था। इस बार भी शहर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। महापौर को इसकी सूचना मिली है।

देवास को पिछले तीन वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में थ्री स्टार रेटिंग मिल रही थी। स्थिति को सुधारने के लिए नगर निगम ने एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर कचरा संग्रहण व निस्तारण को प्रभावी बनाने का कार्य किया। गारबेज फ्री सिटी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

11 नवंबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में यह सम्मान दिया जाएगा। इसी दिन रैंकिंग की घोषणा भी की जाएगी। अभी यह तय नहीं हुआ है कि अवार्ड किस केटेगरी के लिए मिल रहा है।

कचरा सेग्रीगेशन, सुंदरीकरण जैसे कई कार्य किए गए

कचरा सेग्रीगेशन, सुंदरीकरण जैसे कई कार्य किए गए, जिस कारण शहर के भाल पर नंबर वन का ताज सजा। देशभर में देवास नंबर वन बना। इस उपलब्धि के कारण देवास का मान देशभर में तो बढ़ा ही, जिले की छोटी नगर परिषदों को भी बेहतर करने की प्रेरणा मिली। उपलब्धि इसलिए भी अहम रही क्योंकि पूर्व के वर्षों में देवास की रैंकिंग लगातार गिर रही थी। टाप 10 तक में शहर जगह नहीं बना सका था। ऐसे में नंबर वन बनना किसी सपने से कम नहीं था।

इन कामों के चलते मिली उपलब्धि

मैकेनाइज्ड स्वीपिंग आदि कार्य किए

एसटीपी से उपचारित जल का पुन: उपयोग

रात्रिकालीन मैकेनाइज्ट स्वीपिंग

स्रोत पर कचरे का पृथकीकरण व वैज्ञानिक निस्तारण

बैकलेन सुंदरीकरण

जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित क्षेत्र के संरक्षण को प्रोत्साहित

डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाना

घर, दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान से कचरा एकत्रित करने पर विशेष ध्यान

वाहनों के निर्धारित रूट चार्ट तैयार कर नियमित मानिटरिंग

कचरा संग्रहण में लापरवाही करने वाले वाहन चालकों एवं हेल्परों की जवाबदेही निर्धारित की

नागरिकों को खुले में कचरा फेंकने के स्थान पर निर्धारित वाहन में ही कचरा देने के लिए प्रेरित किया

सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग प्राप्त करने पर विशेष जोर

नागरिकों को गीले कचरे से खाद बनाने तथा सूखे कचरे के पुनर्चक्रण के महत्व की जानकारी दी

कॉलोनियों, बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की

स्वच्छता निरीक्षकों एवं दरोगाओं के माध्यम से वार्ड स्तर पर व्यवस्था की निगरानी की गई।

गार्बेज फ्री सिटी की दिशा में विशेष प्रयास

कचरा संवेदनशील स्थलों की पहचान कर विशेष सफाई अभियान चलाए

देवास के लिए गर्व की बात

देवास नगर निगम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। दिल्ली से इसकी सूचना मिली है। स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलना पूरे देवास के लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और खासकर सफाई मित्रों व जागरूक नागरिकों के कारण मिली है। इसके लिए शहरवासियों को बधाई देती हूं। -गीता दुर्गेश अग्रवाल, महापौर

11 को स्पष्ट होगी स्थिति