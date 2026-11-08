TI दिलीप पुरी हत्याकांड से जुड़े आरोपी की मौत, ब्रेन स्ट्रोक के बाद तोड़ा दम, 2 दिन से चल रहा था उपचार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर खातेगांव थाना क्षेत्र में पिछले दिनों शराब से भरे मिनी ट्रक से कुचलकर टीआई दिलीप पुरी गोस्वामी की हत्या के मामले में अवैध शराब से जुड़े नेटवर्क के आरोपी मोहिन जायसवाल निवासी अहमदाबाद की मौत रविवार को हो गई। बताया जा रहा है कि उसे ब्रेन स्ट्रोक आया था, इसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था।

अहमदाबाद में एसआईटी रख रही थी नजर

हत्याकांड व अवैध शराब नेटवर्क की जांच में लगी एसआईटी भी अहमदाबाद में उस पर नजर रखे हुए थी। करीब दो दिनों से मोहिन का उपचार चल रहा था। उसका अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा।

एसडीओपी ने की मौत की पुष्टि

कन्नौद एसडीओपी और एसआईटी में शामिल आदित्य तिवारी ने मोहिन जायसवाल की मौत की पुष्टि की है। उनके अनुसार बीमारी के कारण मौत होना सामने आया है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है।

यह थी घटना

1 नवंबर की रात को इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर खातेगांव थाना क्षेत्र में अवैध शराब से भरे मिनी ट्रक के चालक ने चेकिंग कर रहे खातेगांव थाना टीआई गोस्वामी को कुचल दिया था और वहां से वाहन मोड़कर भाग निकला था। आगे जाकर कुछ दूरी पर वाहन छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू की थी।