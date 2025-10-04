नवरात्र के बाद देवास की माता टेकरी पर 21 दान पेटियों की गिनती जारी, आभूषण, विदेशी नोट व अर्जियां मिलीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। नवरात्र में माता टेकरी पर दर्शन करने पहुंचे लगभग दस लाख भक्तों की आस्था से भरी दान पेटियां आज खोली गईं। बड़ी माता मां तुलजा भवानी और छोटी माता मां चामुंडा के दोनों मंदिरों की कुल 21 दान पेटियों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू हुई और गिनती देर रात तक जारी रहने की जानकारी दी गई।

पूरे नवरात्र के दौरान भजन-पूजा और बड़े पैमाने पर जुटी हुई श्रद्धालुओं की वजह से टेकरी पर भीड़ बहुमान थी। व्यवस्था और सुरक्षा के लिए कलेक्टर, एसपी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी माता टेकरी पर मौजूद रहे। नवरात्र में करीब 800 सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। गिनती में 100 से अधिक कर्मचारी, कोटवार, पटवारी, आरआई व तीन तहसीलदार शामिल हैं।

एक अर्जी बनी चर्चा का विषय

दान पेटियों से प्रेम विवाह की अर्जी, नौकरी लगवाने की मांग, घर बनवाने और परिवार की सुख-शांति संबंधी कई अर्जियां मिलीं। साथ ही प्लास्टिक मुक्त करने की मांग वाले पत्र भी नजर आए। भगवान को अर्पित किए गए दानों में आभूषण और नेपाल, सिंगापुर सहित अन्य देशों के करेंसी नोट भी पाए गए। दानपेटियों से निकली एक पत्र भी चर्चा का विषय बनी, जिसमें शहर की सुंदरता और साफ-सफाई को लेकर तंज था।

पत्र में लिखा गया है कि 'मां, देवास के विधायक, सांसद और महापौर को सद्बुद्धि दें और शहर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त करें; पोस्टर, बैनर व होर्डिंग से देवास को आजाद कराइए।' इस पत्र को शहर में हुए फ्लेक्स हटाने के विरोध से जोड़ा जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय स्वयंसेवक भी गिनती में सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि सभी मिले दान और पत्रों की संपूर्ण गिनती तथा रिकॉर्डिंग पारदर्शी तरीके से की जा रही है।