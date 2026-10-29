एआई पूछेगा मां और बच्चे की सेहत का हाल, खतरा दिखते ही करेगा अलर्ट, देवास में शुरू हुआ ‘हेलो माई’ प्रोजेक्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : गर्भवती महिला की तबीयत कैसी है, जरूरी जांच हुई या नहीं, खानपान का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं और प्रसव की तैयारी पूरी है या नहीं... अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए हर बार स्वास्थ्यकर्मी को घर पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

देवास में शुरू हुए हेलो माई (हेलो मां एआई) प्रोजेक्ट के तहत एआई फोन कॉल के जरिए गर्भवती महिलाओं से संवाद करेगा। जवाबों के आधार पर जोखिम के संकेत मिलने पर संबंधित एएनएम, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को अलर्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं में जोखिम पहचानने के लिए देशभर में अपनी तरह का यह पहला नवाचारी प्रयास है।