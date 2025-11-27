अधिवक्ता के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने का आरोप, संघ ने की निष्पक्ष जांच की मांग

मेरी खबरें
    By Chandra Prakasha Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 02:31:14 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 02:31:14 AM (IST)
    अधिवक्ता के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। जिला अभिभाषक संघ देवास ने अपने सदस्य अधिवक्ता दिलराज गौड़ के साथ हुए कथित अभद्र व्यवहार और उन पर दर्ज की गई एफआइआर को असत्य बताते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता दिलराज गौड़ अपने पक्षकार के साथ हुई मारपीट की घटना की रिपोर्ट करवाने भौंरासा थाने पहुंचे थे।

    अधिवक्ता गौड़ के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार

    वहां उपस्थित पुलिसकर्मी से रिपोर्ट लिखने का निवेदन किया गया। तभी घटना के आरोपितों की सूचना मिलते ही अधिवक्ता गौड़ के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। संघ का कहना है कि अधिवक्ता गौड़ पर जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है वह तथ्यों के विपरीत है। घटना स्थल से उपलब्ध करवाए गए साक्ष्यों में भी यह स्पष्ट होता है कि वे उक्त घटना में आरोपित नहीं थे।


    जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाने की मांग

    इस संबंध में गौड़ ने 18.11.25 को पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भी प्रस्तुत की है। जिला अभिभाषक संघ ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाई जाए, ताकि सत्य सामने आ सके और न्याय सुनिश्चित हो सके।

