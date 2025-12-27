पुराने पुल से नर्मदा नदी में महिला ने लगाई छलांग, नाविक की वजह से बाल-बाल बची जान

नईदुनिया न्यूज, नेमावर (देवास)। देवास-हरदा जिले को जोड़ने वाले नेमावर स्थित नर्मदा नदी के पुराने पुल से शनिवार को एक महिला नदी में कूद गई। संयोग से जहां पर वो कूदी उसी के समीप एक नाविक नाव के साथ पहले से मौजूद था। उसने तुरंत नदी में कूदकर डूब रही महिला को बचा लिया। इसके बाद नाव की मदद से महिला को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया।

सूचना मिलने के बाद नेमावर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूछताछ की गई। महिला मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। वो क्षेत्र के ही ग्राम सवासड़ा की रहने वाली है। पुलिस ने स्वजनों को बुलवाकर महिला को उनके सुपुर्द कर दिया।