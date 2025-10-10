देवास में रोजगार सहायक से ट्रांसफर के 20 हजार रुपये मांगते टोंकखुर्द जनपद पंचायत सीईओ को पकड़ा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर टोंकखुर्द अनुभाग में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सोनी को लोकायुक्त टीम उज्जैन ने शुक्रवार सुबह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। सीईओ द्वारा रोजगार सहायक से तबादला करने के बदले 20000 रुपये की मांग की गई थी।

जानकारी के अनुसार आवेदक कृष्णपाल सिंह रोजगार सहायक निवासी सोनसर तहसील टोंकखुर्द जिला देवास ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव के समक्ष उपस्थित होकर 29 सितम्बर को शिकायत की थी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सोनी द्वारा उसका ग्राम पंचायत नावदा में तबादला करने के बदले में 20000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।