    देवास के टोंकखुर्द जनपद पंचायत के सीईओ राजेश सोनी को लोकायुक्त उज्जैन ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। रोजगार सहायक कृष्णपाल सिंह का तबादला करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के बाद सत्यापन हुआ और शुक्रवार को सीईओ को कार्यालय में पकड़ लिया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 12:38:26 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 12:48:23 PM (IST)
    देवास में रोजगार सहायक से ट्रांसफर के 20 हजार रुपये मांगते टोंकखुर्द जनपद पंचायत सीईओ को पकड़ा गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर टोंकखुर्द अनुभाग में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सोनी को लोकायुक्त टीम उज्जैन ने शुक्रवार सुबह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। सीईओ द्वारा रोजगार सहायक से तबादला करने के बदले 20000 रुपये की मांग की गई थी।

    जानकारी के अनुसार आवेदक कृष्णपाल सिंह रोजगार सहायक निवासी सोनसर तहसील टोंकखुर्द जिला देवास ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव के समक्ष उपस्थित होकर 29 सितम्बर को शिकायत की थी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सोनी द्वारा उसका ग्राम पंचायत नावदा में तबादला करने के बदले में 20000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।

    जिस पर शिकायत का सत्यापन लोकायुक्त निरीक्षक दीपक सेजवार के माध्यम से कराया गया। सत्यापन में शिकायत सत्य पाई जाने पर शुक्रवार को आवेदक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सोनी को 20000 रिश्वत की लेते हुए जनपद कार्यालय टोंकखुर्द स्थित कार्यालय में पकड़ा गया। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। टीम में करीब सात से अधिक अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं।

