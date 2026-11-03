चंदाना शराब कांड: आनंद कासलीवाल के लैपटॉप से मिले अहम सुराग, मेथेनॉल के खाली ड्रम जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। चंदाना शराब कांड की जांच में पुलिस को मेथेनॉल की खरीदी और सप्लाई से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को आनंद कासलीवाल के लैपटॉप से एक्सेल शीट मिली है, जिसमें मेथेनॉल के ड्रमों की संख्या और उन्हें कहां भेजा गया, इसका रिकॉर्ड दर्ज है। जांच में ड्रम हटाए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

अजय राठौर को सैंपल देकर घर पर उतरवाया गया था केमिकल जांच के दौरान कासलीवाल के कर्मचारियों से मेथेनॉल के दो खाली ड्रम भी जब्त किए गए हैं। पुलिस को रजिस्टर गायब किए जाने और इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखे जाने की जानकारी भी मिली है। पूछताछ में सामने आया कि मेथेनॉल के दो सैंपल अजय राठौर को दिए गए थे।