सर्दी की दस्तक से पहले बाजार में सीताफल की धमक, माना जाता है पोषक तत्वों का खजाना, जानें इसके फायदे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बागली। बाजार में सर्दी की दस्तक शुरू होने के पहले ही इस बार सीताफल की आवक शुरू हो गई है। बाजार के दो प्रमुख चौराहे और बस स्टैंड पर सड़क किनारे टोकरियों में सजे सीताफल सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सामान्यत: दीपावली के समय सीताफल की बहार आती है लेकिन इस बार सितंबर के पहले हफ्ते से ही आने लगे हैं।

किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत है सीताफल समीप के गांव गुवाड़ी और घाट नीचे पानकुआं, मानसिंहपुरा, रातातलाई से सुबह-सुबह सीताफल की टोकरियां भर कर बिकने आने लगी हैं। उम्मन सिंह ने बताया कि इस बार समय से पहले सीताफल पकने लगे और पेड़ों पर फल भी खूब लगे हैं। खेत की मेड़ पर लगे सीताफल के पेड़ किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी हैं।