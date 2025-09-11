मेरी खबरें
    सर्दी की दस्तक से पहले बाजार में सीताफल की धमक, माना जाता है पोषक तत्वों का खजाना, जानें इसके फायदे

    Custard Apple: बाजार में सर्दी की दस्तक शुरू होने के पहले ही इस बार सीताफल की आवक शुरू हो गई है, जो सभी का ध्यान खींच रहे हैं। इस फल को किसान 80 रुपये से 100 रुपये किलो में बेच कर दो महीने के सीजन में 20 से 30 हजार रुपये की आय कर लेता है। जानें इसके क्या-क्या फायदे हैं।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 07:52:11 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 07:52:11 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बागली। बाजार में सर्दी की दस्तक शुरू होने के पहले ही इस बार सीताफल की आवक शुरू हो गई है। बाजार के दो प्रमुख चौराहे और बस स्टैंड पर सड़क किनारे टोकरियों में सजे सीताफल सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सामान्यत: दीपावली के समय सीताफल की बहार आती है लेकिन इस बार सितंबर के पहले हफ्ते से ही आने लगे हैं।

    किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत है सीताफल

    समीप के गांव गुवाड़ी और घाट नीचे पानकुआं, मानसिंहपुरा, रातातलाई से सुबह-सुबह सीताफल की टोकरियां भर कर बिकने आने लगी हैं। उम्मन सिंह ने बताया कि इस बार समय से पहले सीताफल पकने लगे और पेड़ों पर फल भी खूब लगे हैं। खेत की मेड़ पर लगे सीताफल के पेड़ किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी हैं।

    हेल्थ के लिए लाभकारी है सीताफल

    पेड़ों की अच्छी देखभाल रखने वाला किसान 80 रुपये से 100 रुपये किलो में सीताफल बेच कर दो माह के सीजन में 20 से 30 हजार रुपये की आय कर लेता है। आयुर्वेद में सीताफल पोषक तत्वों का खजाना माना गया है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन सी तथा फाइबर सहित दर्जनों पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस फल में पाए जाने वाले एंटी आक्सीडेंट्स स्वास्थ्य के लिए गुणकारी बताए गए हैं।

