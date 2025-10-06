मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    देवास की बागली उपजेल में विचाराधीन बंदी की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

    देवास की बागली उपजेल में विचाराधीन बंदी रामप्रसाद उर्फ रामा की मौत हो गई। पेट में जलन और गैस की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक हुआ तो वापस जेल ले आए, रात में फिर दर्द शुरू हुआ तो वापस अस्पताल ले गए, जब तक उसकी मौत हो गई थी।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 01:45:08 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 01:46:37 PM (IST)
    देवास की बागली उपजेल में विचाराधीन बंदी की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

    HighLights

    1. 32 वर्षीय रामप्रसाद उर्फ रामा, वन अपराध में विचाराधीन बंदी था।
    2. डॉक्टरों की पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया है और उसका हार्ट प्रिजर्व किया।
    3. परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप चल रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास जिला मुख्यालय से 60 किमी दूर बागली की उपजेल में वन अपराध में विचाराधीन बंदी की रविवार रात को मौत हो गई। इससे पहले दोपहर में उसे पेट में जलन, गैस की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था जहां भर्ती कर उपचार किया गया था। हालत में सुधार होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसके बाद रात में फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे फिर से अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने जांच करके मृत घोषित कर दिया। समाजजनों ने हाटपीपल्या में थाने के सामने नेवरी बागली मार्ग पर शव रखकर किया प्रदर्शन।

    मृतक के स्वजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर सोमवार को शार्ट पीएम रिपोर्ट में कॉर्डियक अरेस्ट की पुष्टि हुई है, हार्ट प्रिजर्व किया गया है। मामले में बागली पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू की है। बागली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय रामप्रसाद उर्फ रामा पुत्र कैलाश भीलवाड़ा निवासी हाटपीपल्या वन अपराध के पुंजापुरा क्षेत्र के मामले में बागली उपजेल में बंद था।

    रविवार दोपहर में तबीयत खराब होने पर उसे बागली के सरकारी अस्पताल लाया गया था, यहां उसने पेट में जलन, गैस संबंधी परेशानी बताई, जिसके बाद भर्ती कर उपचार शुरू किया गया, बाटल लगाई गई। आराम होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसके बाद रात में करीब साढ़े आठ बजे फिर से तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रबंधन उसे लेकर अस्पताल पहुंचा लेकिन जांच में वह मृत मिला।

    पीएम की वीडियोग्राफी करवाई गई

    मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। सोमवार को डॉक्टरों की पैनल ने पीएम किया है। पीएम की वीडियोग्राफी करवाई गई है। - प्रदीप राय, टीआई बागली थाना।

    हार्ट को प्रिजर्व किया गया

    शार्ट पीएम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि हुई है। हार्ट भी प्रिजर्व किया गया जिसे परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। - डॉ. हेमंत पटेल, बीएमओ बागली।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.