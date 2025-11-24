देवास में कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली खाद, गुस्साए किसानों ने हाईवे पर उतरकर की नारेबाजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। रबी फसलों के लिए यूरिया के पर्याप्त स्टॉक के प्रशासन के दावे के बीच खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही। शहर में एमपी स्टेट एग्रो और अभयेश्वर सहकारी समिति के गोदाम के बाहर खाद के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में किसान लाइन लगाए खड़े रहे। सुबह 5 बजे से ही किसानों का आना शुरू हो गया था, यह सिलसिला 10 बजे तक चलता रहा।

भीड़ अधिक होने के कारण सभी किसानों को टोकन नहीं मिल पाए, जिससे आक्रोशित कई किसान कृषि उपज मंडी के सामने एबी रोड पर आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन, कृषि विभाग और अन्य जिम्मेदार पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। गांव की कई सोसायटी में किसान चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मजबूरन किसानों को गांव से शहर की ओर रुख करना पड़ रहा है, यहां भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाती है।