Dewas News: छात्रावास की बालिकाओं ने रोका स्वास्थ्य मंत्री का काफिला

नईदुनिया न्यूज, खातेगांव। क्षेत्र के ग्राम संदलपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की कुछ छात्राओं ने छात्रावास वार्डन और वहां पर व्याप्त अव्यस्थाओं से परेशान होकर शनिवार शाम को क्षेत्र के दौरे पर आए राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल का काफिला रोक लिया। छात्राओं ने परेशानी बताई, इसके बाद स्वास्थ मंत्री बालिकाओं को साथ लेकर संदलपुर छात्रावास पहुंचे और निरीक्षण किया। वहीं से कलेक्टर ऋतुराज सिंह को फोन पर पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।