Dewas News: छात्रावास की बालिकाओं ने रोका स्वास्थ्य मंत्री का काफिला
Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 10:56:49 PM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 11:01:58 PM (IST)
छात्राओं की समस्या सुनकर चर्चा करते मंत्री पटेल।
HighLights
- बालिकाएं वहां से थाने पहुंचीं और थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट को आवेदन देने लगीं।
- थाना प्रभारी ने बालिकाओं को समझाया कि आवेदन कलेक्टर महोदय के नाम का है।
- थाना प्रभारी ने बालिकाओं का आवेदन एसडीएम को भेजकर उन्हें अवगत कराया।
नईदुनिया न्यूज, खातेगांव। क्षेत्र के ग्राम संदलपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की कुछ छात्राओं ने छात्रावास वार्डन और वहां पर व्याप्त अव्यस्थाओं से परेशान होकर शनिवार शाम को क्षेत्र के दौरे पर आए राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल का काफिला रोक लिया। छात्राओं ने परेशानी बताई, इसके बाद स्वास्थ मंत्री बालिकाओं को साथ लेकर संदलपुर छात्रावास पहुंचे और निरीक्षण किया। वहीं से कलेक्टर ऋतुराज सिंह को फोन पर पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।
शिकायत लेकर पहुंची थी खातेगांव, छुट्टी होने की वजह से वापस लौट रही थीं
- छात्रावास की बालिकाएं वहां की वार्डन के खराब व्यवहार व छात्रावास में व्याप्त विभिन्न प्रकार समस्याओं की शिकायत का आवेदन लेकर एसडीएम कार्यालय खातेगांव पहुंची थीं लेकिन अवकाश होने की वजह से वहां कोई नहीं मिला।
- इसके बाद बालिकाएं वहां से थाने पहुंचीं और थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट को आवेदन देने लगीं। थाना प्रभारी ने बालिकाओं को समझाया कि आवेदन कलेक्टर महोदय के नाम का है, इसे एसडीएम कार्यालय में देना चाहिए लेकिन आज अवकाश है।
थाना प्रभारी ने बालिकाओं का आवेदन एसडीएम को भेजकर उन्हें अवगत कराया और बालिकाओं से कहा जब एसडीएम कार्यालय चालू हो तो वहां आवेदन देकर रिसीविंग प्राप्त कर लेना।
रास्ते में मिला मंत्री का काफिला तो सड़क पर खड़े होकर रोका
शाम करीब पांच बजे के आसपास बालिकाएं थाने से बाहर निकलकर जानें लगी। इसी दौरान विधायक आशीष शर्मा की माता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने कन्नौद आए स्वास्थ्य मंत्री पटेल शासकीय अस्पताल खातेगांव का निरीक्षण करने आए थे। यहां से उनका काफिला नेमावर की तरफ जा रहा था उसी समय बालिकाओं ने बस स्टैंड पर बीच रोड पर खड़े होकर काफिला रोका और अपनी पीड़ा सुनाई। इस दौरान कई बालिकाएं अपनी पीड़ा सुनाते हुए रोने लगीं।