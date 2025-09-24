Dewas News: नेवरी फाटा स्थित खाटू श्याम मंदिर में चोरी करने वाले पकड़ाए, भोपाल के थे

नईदुनिया न्यूज, भौंरासा (देवास)। इंदौर-भोपाल राजमार्ग पर नेवरी फाटा स्थित खाटू श्याम मंदिर में करीब 10 दिन पहले धावा बोलकर दान पेटी से राशि चुराने वाले दो चोरों को भौंरासा पुलिस ने दबोच लिया है। ये मूल रूप से भोपाल के रहने वाले हैं। इनका एक और साथी फिलहाल फरार है जिसकी तलाश में टीम लगी है। गिरफ्तार किए गए चोरों से पुलिस ने चोरी के करीब 10 हजार रुपये व अर्जी की कुछ पर्चियां बरामद की हैं। चोरों ने दो दिन पूर्व रैकी करके वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस के अनुसार 15 सितंबर को फरियादी राहुल नागर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 14 सितंबर की रात को मंदिर के पीछे की दीवार को कूदकर मंदिर की दानपेटी से चोर नकदी चुराकर ले गये हैं। मामले की जांच करते हुए टीआइ प्रीति कटारे के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया।

वारदात करते हुए आरोपित सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। जांच के दौरान पहचान करके तीन में से दो काे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपित दिनेश प्रजापति निवासी ग्राम पठारी तहसील कुरवई जिला विदिशा हालमुकाम गरीबनगर करोंद भोपाल, माखन दांगी ग्राम खाईखेड़ी थाना अहमदपुर जिला सीहोर हाल मुकाम जनता कालोनी करोंद भोपाल, विशाल विश्वकर्मा ने बाइक से आकर मंदिर की रैकी 12 सितंबर को की थी।

बाइक दूर खड़ी कर खेतों के रास्ते पहुंचे मंदिर

पुलिस ने बताया तीनों आरोपित 14 सितंबर की रात फार्मपीपल्या रोड के पास बाइक खड़ी करके खेतों के रास्ते मंदिर के पीछे पहुंचे। यहां माखन को मंदिर के पीछे निगरानी हेतु खड़ा किया गया। विशाल व दिनेश मंदिर की पीछे की दीवार कूदकर अंदर गये। दोनों ने मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़ा और उसमें रखे रुपये व अर्जी पर्चियां बोरी में भर लीं। इसके बाद दीवार कूदकर बाहर आये और वहां से तीनों भाग निकले। दिनेश व माखन गिरफ्तार हो चुके हैं।