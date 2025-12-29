मेरी खबरें
    एबी रोड पर ट्रक से कटिंग कर एलईडी टीवी चुराने वाले पांच आरोपियों को देवास पुलिस ने किया गिरफ्तार

    देवास के टोंकखुर्द थाने में ट्रक मालिक ने अज्ञात चोरों द्वारा 13 एलईडी टीवी चुराने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच कर पांच आरोपियों ...और पढ़ें

    By satyendra singh rathoreEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 02:09:59 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 02:23:24 PM (IST)
    देवास पुलिस ने ट्रक काटकर टीवी चुराने वाले आरोपियों को पकड़ा।

    HighLights

    1. दो बाइक व एक कटर सहित 91 हजार रुपये नकद जब्त
    2. आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की आठ एलईडी टीवी जब्त
    3. घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी से हुई पहचान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। एबी रोड पर देवास-मक्सी के बीच टोंकखुर्द थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ट्रक से कटिंग करके एक दर्जन से अधिक एलईडी टीवी चुराने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनके द्वारा पूर्व में भी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की आठ एलईडी टीवी, वारदात में उपयोग की गई दो बाइक व एक कटर सहित 91 हजार रुपये नकद जब्त किए गए हैं।

    जसराम पुत्र जबरसिंह यादव निवासी बूटा जिला इटावा उप्र ने 10 दिसंबर को टोंकखुर्द थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वे स्वयं के ट्रक को चलाकर ले जा रहे थे, इसी दौरान एबी रोड पर अज्ञात चोरों ने 13 एलईडी टीवी चुरा ली है। मामले में अज्ञात आरोपित पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इस दौरान कुछ संदिग्ध लोग नजर आए। जांच के दौरान पुलिस ने विकास गुदेन निवासी कंजर डेरा देवमुंडला को संदेही के रूप में पकड़ा।


    साथियों के बारे में बताया

    पूछताछ में इसने ट्रक से कटिंग करके चोरी करना कबूला और वारदात में शामिल साथियों के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने कंजर डेरा सामगी निवासी आर्यन हाड़ा, पंकज उर्फ रोहित गुदेन, मोड़ सिंह व सतीश को गिरफ्तार किया।

    आरोपियों ने कुछ एलईडी टीवी का सौदा कर दिया है, उसके खरीदारों के बारे में पता लगाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया आरोपितों का आपराधिक रिकॉर्ड है, इनसे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

