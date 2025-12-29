एबी रोड पर ट्रक से कटिंग कर एलईडी टीवी चुराने वाले पांच आरोपियों को देवास पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। एबी रोड पर देवास-मक्सी के बीच टोंकखुर्द थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ट्रक से कटिंग करके एक दर्जन से अधिक एलईडी टीवी चुराने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनके द्वारा पूर्व में भी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की आठ एलईडी टीवी, वारदात में उपयोग की गई दो बाइक व एक कटर सहित 91 हजार रुपये नकद जब्त किए गए हैं।

जसराम पुत्र जबरसिंह यादव निवासी बूटा जिला इटावा उप्र ने 10 दिसंबर को टोंकखुर्द थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वे स्वयं के ट्रक को चलाकर ले जा रहे थे, इसी दौरान एबी रोड पर अज्ञात चोरों ने 13 एलईडी टीवी चुरा ली है। मामले में अज्ञात आरोपित पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इस दौरान कुछ संदिग्ध लोग नजर आए। जांच के दौरान पुलिस ने विकास गुदेन निवासी कंजर डेरा देवमुंडला को संदेही के रूप में पकड़ा।