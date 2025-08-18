मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    घायल चोर को पीठ पर लादकर एक किलोमीटर पैदल चले टीआई, उसका साथी करंट लगने से ढेर

    घायल चोर ने बताया कि उसकी गैंग के द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों सहित आसपास के खातेगांव, हाटपीपल्या कन्नौद सहित अन्य कई स्थानों पर चोरियां कर चुकी है। पुलिस को घायल चोर के ठीक होन पर विस्तृत पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल घायल चोर का पुलिस की निगरानी में इंदौर में उपचार चल रहा है।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 06:14:39 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 07:39:34 PM (IST)
    घायल चोर को पीठ पर लादकर एक किलोमीटर पैदल चले टीआई, उसका साथी करंट लगने से ढेर
    घटना में युवक हुआ घायल।

    HighLights

    1. दूसरा चोर घायल, पीठ पर लादकर वाहन तक टीआई ने पहुंचाया।
    2. दो अन्य आराेपित मौके से भाग निकले, तलाश में लगी पुलिस टीम।
    3. घटना रविवार रात दो बजे की है। शव व घायल सोमवार को मिले।

    नईदुनिया न्यूज, कन्नौद (देवास)। अंचल के कन्नौद में खातेगांव रोड स्थित रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी में चोरों ने एक शिक्षक के सूने मकान में धावा बोल दिया। वारदात करने के दौरान ही शिक्षक आ गए चोरों से सामना हुआ तो चोरों ने पथराव शुरू कर दिया और खेतों की ओर भागे। यहां करंट लगने से एक चाेर की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। इनके कुछ साथी और भी थे जो भाग निकले।

    naidunia_image

    घटना रविवार देर रात करीब दो बजे की है जबकि मृतक का शव व घायल सोमवार सुबह पुलिस को मिले। जहां पर घायल मिला था वहां तक वाहन पहुंचना संभव नहीं था, ऐसे में कन्नौद टीआई तहजीब काजी घायल को पीठ पर लादकर करीब एक किमी पैदल चले, फिर वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया।

    naidunia_image

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक अश्विनी कापरेले परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। उनका सूना मकान देखकर चोरों ने धावा बोल दिया। इसी दौरान शिक्षक वापस आ गए। चोरों ने देखा तो पथराव करते हुए भागे। उधर शिक्षक ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में टीआइ काजी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। इसके बाद सोमवार सुबह डायल-100 पर कॉलोनी के पीछे स्थित क्षेत्र में एक शव पड़ा होने व एक के घायल होने की सूचना मिली।

    naidunia_image

    पुलिस मौके पर पहुंची, खेतों में खोजबीन के बाद एक का शव मिला। टीआई काजी ने बताया घायल युवक ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वयं का नाम राजू निवासी बाग टांडा तथा मृतक का नाम शंकर सिंह निवासी बाग टांडा बताया है। दो अन्य बदमाश साथियों को करंट लगने के बाद मौके से भाग गए थे। घायल चोर ने बताया कि उसकी गैंग के द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों सहित आसपास के खातेगांव, हाटपीपल्या कन्नौद सहित अन्य कई स्थानों पर चोरियां कर चुकी है। पुलिस को घायल चोर के ठीक होन पर विस्तृत पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल घायल चोर का पुलिस की निगरानी में इंदौर में उपचार चल रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.