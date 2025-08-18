घायल चोर को पीठ पर लादकर एक किलोमीटर पैदल चले टीआई, उसका साथी करंट लगने से ढेर

नईदुनिया न्यूज, कन्नौद (देवास)। अंचल के कन्नौद में खातेगांव रोड स्थित रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी में चोरों ने एक शिक्षक के सूने मकान में धावा बोल दिया। वारदात करने के दौरान ही शिक्षक आ गए चोरों से सामना हुआ तो चोरों ने पथराव शुरू कर दिया और खेतों की ओर भागे। यहां करंट लगने से एक चाेर की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। इनके कुछ साथी और भी थे जो भाग निकले।

घटना रविवार देर रात करीब दो बजे की है जबकि मृतक का शव व घायल सोमवार सुबह पुलिस को मिले। जहां पर घायल मिला था वहां तक वाहन पहुंचना संभव नहीं था, ऐसे में कन्नौद टीआई तहजीब काजी घायल को पीठ पर लादकर करीब एक किमी पैदल चले, फिर वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक अश्विनी कापरेले परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। उनका सूना मकान देखकर चोरों ने धावा बोल दिया। इसी दौरान शिक्षक वापस आ गए। चोरों ने देखा तो पथराव करते हुए भागे। उधर शिक्षक ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में टीआइ काजी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। इसके बाद सोमवार सुबह डायल-100 पर कॉलोनी के पीछे स्थित क्षेत्र में एक शव पड़ा होने व एक के घायल होने की सूचना मिली।

पुलिस मौके पर पहुंची, खेतों में खोजबीन के बाद एक का शव मिला। टीआई काजी ने बताया घायल युवक ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वयं का नाम राजू निवासी बाग टांडा तथा मृतक का नाम शंकर सिंह निवासी बाग टांडा बताया है। दो अन्य बदमाश साथियों को करंट लगने के बाद मौके से भाग गए थे। घायल चोर ने बताया कि उसकी गैंग के द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों सहित आसपास के खातेगांव, हाटपीपल्या कन्नौद सहित अन्य कई स्थानों पर चोरियां कर चुकी है। पुलिस को घायल चोर के ठीक होन पर विस्तृत पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल घायल चोर का पुलिस की निगरानी में इंदौर में उपचार चल रहा है।