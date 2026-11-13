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देवास TI हत्याकांड: फरार आरोपी पार्टेंद्र जायसवाल का कोर्ट में सरेंडर, सात पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

खातेगांव थाना प्रभारी हत्याकांड में लंबे समय से फरार चल रहे एक और आरोपित पार्टेंद्र जायसवाल ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वह वारदात को अंजाम देने के बाद से ही पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था।

By Chandra Prakasha SharmaEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 05:06:40 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 05:17:38 PM (IST)
देवास TI हत्याकांड: फरार आरोपी पार्टेंद्र जायसवाल का कोर्ट में सरेंडर, सात पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार
टीआई मर्डर केस में फरार आरोपी पार्टेंद्र जायसवाल का कोर्ट में सरेंडर

HighLights

  1. खातेगांव टीआई मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है
  2. फरार आरोपी पार्टेंद्र जायसवाल का कोर्ट में सरेंडर
  3. पुलिस अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खातेगांव थाना प्रभारी हत्याकांड में लंबे समय से फरार चल रहे एक और आरोपित पार्टेंद्र जायसवाल ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वह वारदात को अंजाम देने के बाद से ही पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था।

गौरतलब है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस पहले ही तेजी से कार्रवाई करते हुए सात अन्य आरोपितों मनीष जायसवाल, राहुल जायसवाल, केराम सिंह, विजय राव, गजेंद्र रावत, धीरज और भूपेंद्र राणा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

वहीं, इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपित मोहिन जायसवाल की मौत हो चुकी है। पार्टेंद्र के सरेंडर के बाद पुलिस अब इस केस में आगे की कानूनी कार्रवाई और पूछताछ की तैयारी कर रही है।

खबर अपडेट की जा रही है।


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