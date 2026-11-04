देवास TI हत्याकांड: ट्रक ड्राइवर का सहयोगी आरोपी धीरज भी शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार

​नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलने के मामले में जांच कर रही एसआईटी की गिरफ्त में ट्रक ड्राइवर का सहयोगी और सहचालक आरोपी धीरज भी आ गया है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को उसका भी शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा।

अवैध शराब तस्करी रोकने के दौरान बलिदान हुए थाना प्रभारी दिलीप पुरी के प्रकरण में वांछित आयशर वाहन ड्राइवर का सह आरोपी धीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना बैंक नोट प्रेस क्षेत्र में आरोपी धीरज ने पुलिस अभिरक्षा से भागने का किया प्रयास, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।