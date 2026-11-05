देवास टीआई हत्याकांड: पहले ड्राइवर, फिर क्लीनर… दोनों आरोपियों के एनकाउंटर में टायर पंचर का संयोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : खातेगांव टीआई दिलीप पुरी गोस्वामी हत्याकांड के दो आरोपियों के शार्ट एनकाउंटर की कहानी में एक जैसा संयोग सामने आया है।

दोनों वाहनों के टायर पंचर हुए और दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की