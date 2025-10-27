MP: देवास में 6 हेक्टेयर जमीन को लेकर विवाद, पूर्व एसडीएम और मौजूदा अपर कलेक्टर पर धोखाधड़ी का आरोप

नईदुनिया न्यूज, हाटपीपल्या। रामगढ़ क्षेत्र में धोखाधड़ी कर जमीन नाम कराने के मामले में बागली के तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में देवास के अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई है।

साल 2023 का मामला मामला वर्ष 2023 का बताया जा रहा है, जब शोभाराम सोलंकी बागली में एसडीएम पद पर तैनात थे। आरोप है कि राजस्व विभाग में दर्ज पटवारी हल्का क्रमांक 21, ग्राम अमोदिया की 6.3500 हेक्टेयर कृषि भूमि, जो पवित्राबाई, रोहित सिसौदिया और मनीष सिसौदिया के नाम पर दर्ज थी, उसे धोखाधड़ी से कमलाबाई पति शोभाराम सोलंकी के नाम करवा लिया गया।