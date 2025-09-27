MP: देवास में आस्था का सैलाब, दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया माता के दर्शन, पांच किलोमीटर तक उमड़ी भक्तों की भारी भीड़

मेरी खबरें
    नवरात्र में माता टेकरी पर शनिवार को माता टेकरी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और शाम ढलते ही जय माता दी के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। देर रात तक करीब दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दर्शन किए। इंदौर से सर्वाधिक भक्त पहुंचे।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 11:56:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 12:03:48 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। नवरात्र में माता टेकरी पर शनिवार को माता टेकरी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और शाम ढलते ही जय माता दी के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। देर रात तक करीब दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दर्शन किए। इंदौर से सर्वाधिक भक्त पहुंचे। इसके अलावा भोपाल, उज्जैन, मक्सी और आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी जत्थे टेकरी पहुंचे। रविवार को भीड़ और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने भक्तों को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

    डायवर्ट किया जा रहा है

    लाल गेट से गजरा गियर्स चौराहा, शंख द्वार और जरूरत पड़ने पर पुलिस लाइन तक भक्तों को डायवर्ट किया जा रहा है। टेकरी की सीढ़ियों और जैन मंदिर क्षेत्र में बनाए गए जिगजैग बैरिकेड्स पर भी श्रद्धालुओं को रोका गया। भीड़ बढ़ते ही नगर निगम, शिक्षा विभाग, उत्कृष्ट विद्यालय और पुलिस लाइन की पार्किंग खोली जा रही है। रात करीब नौ बजे से शहर में इंदौर रोड पर खचाखच भीड़ हो चुकी थी। देर रात तक विकास नगर, कैलादेवी चौराहा, रामनगर, सिविल लाइन, उज्जैन चौराहा तक जाम जैसे हालात रहे।

    बड़े अधिकारी टेकरी पर मौजूद

    शनिवार रात कलेक्टर ऋतुराज सिंह, एसपी पुनीत गेहलोद सहित सभी बड़े अधिकारी टेकरी पर मौजूद रहे। सभी ने कंट्रोल रूम से लगातार मानिटरिंग की और रातभर व्यवस्थाओं पर नजर रखी। पुलिस और प्रशासनिक अमला भी लगातार भीड़ की मूवमेंट पर अलर्ट रहा। एबी रोड व अन्य स्थानों पर 50 से अधिक स्थानों पर भंडारा आयोजित करके फलाहारी खिचड़ी, आलूबड़े आदि का प्रसाद वितरित किया गया। यहां पुलिस सहित आयोजकों की टीम द्वारा व्यवस्थाएं संभाली गई।

