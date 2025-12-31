दूल्हे को नींद की गोलियां खिलाकर रफूचक्कर हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के नाम पर की 3 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शादी के आठवें दिन पतियों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर रफूचक्कर हुई दो दुल्हनों सहित शादी कराने वाले तीन अन्य आरोपितों को कमलापुर पुलिस ने दबोच लिया है। शादी के नाम पर इनके द्वारा दोनों युवकों से तीन लाख रुपये लिए गए थे। इनमें से 60 हजार रुपये की एक पुरानी कार खरीद ली गई थी।
पुलिस ने करीब 1.95 लाख की नकदी सहित, पुरानी कार व एक मंगलसूत्र बरामद किया है। सभी आरोपित छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, इनसे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
इस मामले को लेकर 26 दिसंबर को फरियादी रवि जाटवा व सतीश डोरिया दोनों निवासी बेड़ामऊ द्वारा कमलापुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इन्होंने पुलिस को बताया था कि 16 दिसंबर को मनीष चौबे निवासी संतोषी माता वार्ड शनिचरा बाजार थाना कुंडीपुरा छिंदवाड़ा के माध्यम से उनकी शादी आरती मरकाम निवासी ग्राम टिकाड़ी छिंदवाड़ा व सरिता परतेती निवासी जम्बा किराड़ी छिंदवाड़ा से जटाशंकर मंदिर बागली देवास में फूलमाला पहनाकर तथा लिखा-पढ़ी करके की गई थी।
शादी कराने के नाम पर मनीष चौबे, अजय मरकाम निवासी टिकाड़ी छिंदवाड़ा, पार्वती उइके निवासी जम्मा किराड़ी छिंदवाड़ा द्वारा तीन लाख रुपये नकद लिए गए थे। इसके बाद 23 दिसंबर को दोनों दुल्हनें फरियादी के घरों में खाने में नींद की गोलियां दवा मिलाकर रफूचक्कर हो गईं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और टीम छिंदवाड़ा जिला पहुंची जहां से आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
कमलापुर थाना प्रभारी एसएस मीणा ने बताया पांच लोगों का यह एक गिरोह है। इसका एक सदस्य ऐसे लोगों से संपर्क करता है जिनकी शादी किसी कारण से नहीं हो रही है। शादी कराने के लिए रुपयों की मांग की जाती है। झूठे नाम-पते बताकर शादियां की जाती हैं और शादी के बाद घर से भागने का तरीका बता दिया जाता है। इनके द्वारा इस तरह की अन्य वारदात करने की आशंका है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है।