दूल्हे को नींद की गोलियां खिलाकर रफूचक्कर हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के नाम पर की 3 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शादी के आठवें दिन पतियों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर रफूचक्कर हुई दो दुल्हनों सहित शादी कराने वाले तीन अन्य आरोपितों को कमलापुर पुलिस ने दबोच लिया है। शादी के नाम पर इनके द्वारा दोनों युवकों से तीन लाख रुपये लिए गए थे। इनमें से 60 हजार रुपये की एक पुरानी कार खरीद ली गई थी।

पुलिस ने करीब 1.95 लाख की नकदी सहित, पुरानी कार व एक मंगलसूत्र बरामद किया है। सभी आरोपित छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, इनसे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर 26 दिसंबर को फरियादी रवि जाटवा व सतीश डोरिया दोनों निवासी बेड़ामऊ द्वारा कमलापुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इन्होंने पुलिस को बताया था कि 16 दिसंबर को मनीष चौबे निवासी संतोषी माता वार्ड शनिचरा बाजार थाना कुंडीपुरा छिंदवाड़ा के माध्यम से उनकी शादी आरती मरकाम निवासी ग्राम टिकाड़ी छिंदवाड़ा व सरिता परतेती निवासी जम्बा किराड़ी छिंदवाड़ा से जटाशंकर मंदिर बागली देवास में फूलमाला पहनाकर तथा लिखा-पढ़ी करके की गई थी।