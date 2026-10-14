मुआवजा अटकने से नाराज किसानों ने देवास में फिर रोका इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत बन रही टनल का काम

नईदुनिया न्यूज, कमलापुर (देवास) : इंदौर-बुधनी रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत ग्राम थलघेवरिया, दोस्तपुर एवं कमलापुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का काम उचित मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में किसानों ने मंगलवार को एक बार फिर से रोक दिया। किसानों का आरोप है कि 18 सितंबर को किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान बागली एसडीएम शिवम यादव एवं रेलवे अधिकारी शिवहरे ने सात दिन के भीतर प्रभावित किसानों के बैंक खाते में मुआवजा राशि जमा करवाने का आश्वासन दिया था लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी राशि बैंक खातों में जमा नहीं हुई।

एसडीएम, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर बागली एसडीएम, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। शाम होने के बाद भी किसान धरने पर बैठे रहे। कमलापुर थाना प्रभारी एसएस मीणा ने बताया मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।